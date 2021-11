Defensie wil militairen preventief testen op drugs

Minister Henk Kamp van Defensie wil militairen preventief gaan testen op drugsgebruik. ‘Dat is belangrijk omdat militairen altijd ingezet kunnen worden en dan onder vaak moeilijke omstandigheden risicovolle werkzaamheden verrichten’, zegt de demissionaire bewindsman na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Den Haag

Vanuit ‘goed werkgeverschap’ gaat Defensie binnenkort dus periodiek testen. Wettelijk is dat al mogelijk, maar er is nog een maatregel voor nodig die bestaande regels uit de wet verder uitwerkt. Wanneer het preventief testen in de praktijk wordt gebracht, weet het ministerie dan ook nog niet. Kamp zegt wel ‘zo snel mogelijk’ te willen beginnen. ‘Ik ben niet van het vooruitschuiven.’

Het besluit van de demissionaire minister komt na berichten uit onder meer Curaçao. Vorige week zijn daar veertien militairen aangehouden op verdenking van bezit en gebruik van verdovende middelen. Kamp noemt het aantal ‘zorgelijk. Dit is een signaal dat ik niet kan negeren’, aldus de bewindsman. ‘Ik ben geschrokken van de berichten uit de West over he..

