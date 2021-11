Boetes voor verkoop van huis zonder energielabel

Den Haag

De inspectie kwam de overtreders op het spoor via registercontroles. Daarbij worden de overdrachtsgegevens van het Kadaster en de database met geldige energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vergeleken.

De ILT, die verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving van energielabels van woningen, meldt verder dat de boete voor particulieren van wie de woning bij verkoop of oplevering niet beschikt over een geldig energielabel fors omhoog is gegaan. Bedroeg het boetebedrag eerder nog 170 euro, sinds deze maand is dat 435 euro. Voor bedrijven is de boete verhoogd van 340 naar 870 euro. De hogere boetes zijn een gevolg van een nieuwe beleidsregel, die per 1 november van kracht is.

Wie een woning verkoopt..

