Zo kan Valkenburg het water intomen: ‘Er zijn wel veertig plannen, suggesties en ideeën binnengekomen’

15 juli 2021 - Een van de bruggen in Valkenburg over de rivier de Geul.

Valkenburg

Het water stond in juli tot aan haar middel, zegt Sonja Botterweck in de volledig lege benedenruimte van haar hotel in het centrum van Valkenburg aan de Geul. Weg zijn de balie en receptie, de bar en tafels in de eetzaal, het ontbijtbuffet en de vloer. Uit een andere ruimte klinken indringende boorgeluiden. ‘Het water kolkte zo hard dat ze het hotel eerst niet konden evacueren, het was te gevaarlijk’, zegt ze. Dus heeft ze alle gasten, ook die uit de aanpalende appartementen, maar naar de hoger gelegen verdiepingen gedirigeerd. Pas de volgende dag ’s middags werd hotel Botterweck door militairen ontzet. ‘Sommige gasten zijn via de daken van de appartementen geëvacueerd’, vertelt Botterweck.

Drie maanden na de ergste overstroming..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .