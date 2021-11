Aanhoudingen na onnatuurlijke dood van twee mannen uit Bunschoten

De politie heeft twee mannen opgepakt voor overtreding van de Opiumwet en de Wet op de Geneesmiddelen. De verdachten kwamen in beeld in het onderzoek naar de niet-natuurlijke dood van twee mannen uit Bunschoten. Het is nog niet duidelijk of de verdachten iets te maken hebben met de dood van de mannen, de exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht. ‘Het is nog te vroeg om daar conclusies over te trekken’, aldus de politie.