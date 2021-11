39 - Week 44: Willen jullie geen kinderen? Of lukt het niet??

Cocky werd deze week gegrepen door de podcast Willen jullie geen kinderen? over stellen die moeilijk kinderen kunnen krijgen. Hoewel een op de zes koppels hiermee te maken heeft, hoort Cocky er nooit iemand openlijk over spreken. Cocky legt uit waarom: ‘Wanneer een vrouw geen kinderen kan krijgen, heeft ze het gevoel dat haar lijf niet goed werkt. Dat is super pijnlijk.’

Sjirk vraagt zich af wanneer er openheid komt over de vraag of je ook een zinvol leven kan leiden zonder kinderen. ‘Wij waren vier jaar getrouwd en hadden ons al neergelegd bij een kinderloos leven. Toch waren er veel mensen die ons daar vragen over gingen stellen.’ En Joram is helemaal klaar met alle persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge. We worden volgens de EO-presentator behandeld als een kudde schapen die orders moet opvolgen.

Sjirk windt zich op over de zogenaamde relrefo’s: SGP-jongeren met ietwat narcistische trekjes die een wig tussen de gevaccineerden en niet-gevaccineerden willen creëren. Onzin van de bovenste plank, volgens de ND-hoofdredacteur. Ze misbruiken volgens hem het geloof om mensen die niet gevaccineerd zijn op te hitsen tegen de overheid. ‘En dat is het nooit het achterliggende motief geweest van gelovigen om zich niet te laten vaccineren.’