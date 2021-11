Ministerie moet noodgedwongen 32 miljoen mondkapjes afkeuren

Den Haag

Door een Europese richtlijn mogen Chinese KN95-maskers niet langer gebruikt worden in ziekenhuizen. Het merendeel van de afgeschreven maskers is geleverd door het bedrijf van Sywert van Lienden. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Hij laat weten dat de 32,8 miljoen maskers, die sinds deze week uit de officiële voorraadcijfers zijn geschrapt, vooralsnog niet vernietigd worden. Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH), de inkooporganisatie van de overheid, gaat kijken of er nog een andere bestemming gevonden kan worden buiten de zorg.

Het totale aankoopbedrag van de afgekeurde mondkapjes ligt naar schatting ergens rond de 70 miljoen euro. Alleen al voor de 20 mi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .