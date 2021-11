Vertrouwen winnen op de Biblebelt

Tussen de Biblebelt en de politie ontbreekt het geregeld aan vertrouwen en goede contacten. Dat moet anders, zegt politie-onderzoeker Jan Hoekman. Politieagenten in Nederland weten nu vaak meer over andere culturen, zoals de islam, dan over ‘refo’s’.

Gouda

Drugsproblemen, drankketen, vuurwerkhandel, seksueel en ander gezinsgeweld dat onder de pet blijft: hoe is het met geweld op de Biblebelt gesteld?

‘We zijn allemaal mensen, ook in dorpen met veel reformatorische burgers komt probleemgedrag, overlast en criminaliteit voor. Tegelijk wil ik waken voor overdrijving. Maar onrust en vuurwerkgeweld bij de jaarwisseling komen elk jaar breed in de media, oud en nieuw is in menig bijbelgordeldorp onrustig. Voor het gemak gaat het publiek er dan vaak van uit dat dat allemaal refo-mensen zijn, maar het is onmogelijk om daar gedegen uitspraken over te doen. De politie registreert namelijk niet de religieuze achtergrond van mensen. Er wonen in deze dorpen ook veel mensen van andere subcultur..

