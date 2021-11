Anonieme zaaddonoren moeten in de toekomst toch hun identiteit prijsgeven

Den Haag

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bereidt een wetswijziging voor die dit regelt. Het voorstel zal nog dit jaar voor advies naar de Raad van State worden gestuurd, bevestigt zijn woordvoerder. Het zal dan vermoedelijk in de eerste helft van 2022 worden behandeld in de Kamer.

Het besluit van De Jonge volgt op twee rechtszaken die afgelopen jaar plaatsvonden. Donorkind Maria voerde een zaak tegen het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem om de identiteit van ‘donor K34’. De rechter stelde in die zaak dat hij de belangenafweging tussen donor en donorkind niet kon maken, omdat dit een politieke keuze zou zijn. Een half jaar later deed de rechter in Den Haag uitspraak in een vergelijkbare zaak. Die werd gevoerd door vijf do..

