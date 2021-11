Slechts een op vijf producten in de supermarkt is ‘gezond’

Verreweg de meeste voedselproducten in supermarkten vallen niet in de zogeheten Schijf van Vijf, waarin gezonde producten staan.

Slechts 20 procent van het voedsel in de supermarkt is 'gezond'.

Bij de zes onderzochte supermarktketens valt 79 procent van het aanbod in de schappen niet in deze categorie, maar gaat het om bewerkte voedselproducten. Daarin zit vaak te veel suiker, zout en verzadigd vet, wat slecht is voor de gezondheid.

De ‘ongezondere’ producten worden ook nog uitbundig gepromoot: 81 procent van de producten die in de aanbieding zijn, komt niet uit de Schijf van Vijf. Van de negen onderzochte productgroepen waarvoor kinderen de doelgroep zijn, valt zelfs 97 procent niet in deze schijf. Dat staat in een rapport van Wageningen Universiteit & Research dat demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de schijf staan groente en fruit, brood en graanproducten, vis- en peu..

