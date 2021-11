Ic-hoofd Amsterdam UMC: ‘We hebben niet alles in de hand, daar hebben we mee te dealen’

Vaccinatie is dé uitweg uit de pandemie, daarover zijn de meeste wetenschappers het wel eens. Tegelijkertijd worden ziekenhuizen in toenemende mate bevolkt door gevaccineerden. We moeten daarom met het virus leren leven, zegt Arman Girbes, hoofd van de intensive care (ic) van het Amsterdam UMC. ‘We sluiten ook niet alle wegen af omdat er iedere dag verkeersongelukken gebeuren.’

Het lijkt erop dat COVID-19 niet of voorlopig niet verdwijnt. Hoe moet Nederland daarmee omgaan?

‘We moeten accepteren dat het virus blijft en dat ook de komende jaren mensen ziek worden van COVID-19. Een enkeling zal ook de komende jaren naar de ic moeten, maar dat worden steeds kleinere aantallen. Op een gegeven moment is het zo dat iedereen of corona heeft doorgemaakt of gevaccineerd is of beide.

Tegenwoordig zijn we gewend dat we alles in de hand hebben en dat de wereld maakbaar is. Ik heb heel slecht nieuws: dat is niet zo. Sommige dingen hebben we niet in de hand, daar hebben we mee te dealen. Bijvoorbeeld dat er mensen overlijden aan het virus.

Als ziekenhuizen moeten we een manier vinden met het virus om te gaan. We ..

