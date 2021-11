Thuishulp eist uitkering

Wegens een unieke regeling in de wet zijn huishoudelijk werkers uitgesloten van de sociale zekerheid. Discriminatie, vindt thuishulp Carol Kollmann. Zij probeert vandaag via de rechter een werkloosheidsuitkering af te dwingen bij het UWV.

Amsterdam

Carol Kollmann was er wel klaar mee om de moeder te zijn die altijd moest zeggen: kan niet, mag niet, geen geld. Dus toen ze in wijkkrant De Barendrechtse Schakel een vacature zag voor zorgverlener aan huis, reageerde ze direct. Vijf jaar lang schrobde ze plinten, maakte ze ontbijtjes en ruimde ze toiletbezoeken op die niet op het toilet waren gedaan. Wat in die vacature niet stond, was dat ze als huishoudelijk hulp geen sociaal vangnet had.

Als ze wint, kan dat volgens vrouwenrechtenorganisaties Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw en Recht, die de rechtszaak steunen, gevolgen hebben voor de 60.000 zorgverleners die net als Kollmann worden betaald vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Evenals voor andere huishoudelijk ..

