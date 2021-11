‘Digitale technologie vormt een bedreiging van de mensenrechten’

Utrecht

‘In Tunesië is onlangs nog iemand voor de rechter gedaagd vanwege een post op Facebook die de overheid zag als een belediging van de profeet Mohammed.’ Marwa Fatafta is zich ervan bewust dat ze een somber verhaal heeft over de gevolgen van digitale technologie op de levens van mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Ze werkt bij de non-profitorganisatie Access Now, die opkomt voor digitale burgerrechten. Woensdag was ze een van de sprekers op een conferentie over technologie en godsdienstvrijheid, mede georganiseerd door PAX.

Fatafta vervolgt: ‘In veel Arabische landen kun je gevangenisstraf krijgen als je een tweet of Facebook-post plaatst die beledigend is voor bepaalde religies of die de publieke moraal verstoort. Dat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .