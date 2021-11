Republikein Youngkin wint gouverneurschap van Virginia

Het is de eerste keer sinds 2009 dat de Republikeinen in Virginia de gouverneursverkiezing winnen. McAuliffe ging afgelopen zomer nog ruim aan kop in de peilingen, maar zag zijn voorsprong verdampen in aanloop naar de verkiezingen. Biden won bij presidentsverkiezingen van 2020 in Virginia nog ruim van toenmalig president Donald Trump.

De Democraat McAuliffe kreeg tijdens zijn campagne hulp van prominente partijgenoten als oud-president Barack Obama, maar die konden het tij niet keren. Politieke nieuwkomer Youngkin deed op zijn beurt geen beroep op zijn bekende partijgenoot Trump, die zich volgens Amerikaanse media grotendeels afzijdig hield tijdens de campagne.

Trump heeft inmiddels alsnog van zich laten horen. Nog voordat de verkiezingsui..

