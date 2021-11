Kwelgeest van Erdogan: Selahattin Demirtas zit al vijf jaar in de cel

Selahattin Demirtaş werd vijf jaar geleden gearresteerd in Turkije. Net als Osman Kavala, over wie recent een internationale rel ontstond, beschouwt Europa hem als een politieke gevangene die vrijgelaten moet worden.

Een Koerdische vrouw toont een foto van politicus Selahattin Demirtas die in de gevangenis zit.

Ankara

De rel rond tien ambassadeurs in Turkije, gevangene Osman Kavala en president Recep Tayyip Erdogan lijkt weer te zijn liggen. Maar de uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens blijft staan: Kavala moet onmiddellijk worden vrijgelaten. Eenzelfde uitspraak heeft het Hof gedaan over een andere politiek gevangene, voormalig leider van de Democratische Volkspartij (HDP) Selahattin Demirtaş, die donderdag precies vijf jaar in de cel zit.

Hij werd aangeduid als de Obama van Turkije, de kwelgeest van president Recep Tayyip Erdogan, een rijzende ster in de Turkse politiek. Politicus Selahattin Demirtaş (48) was de veelbelovende leider van de HDP totdat hij op 4 november 2016 werd opgepakt.

Na een studie rechten in Ankara..

