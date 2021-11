RIVM schat aantal niet-gevaccineerden met niet-westerse afkomst hoger dan ongevaccineerde orthodox-gereformeerden

Het RIVM presenteerde de cijfers in een briefing aan de Tweede Kamer, die voorafgaat aan het Kamerdebat over nieuwe maatregelen. Uit de analyse van het instituut blijkt dat het lastig is om niet-gevaccineerden per groep in kaart te brengen, maar dat het per locatie beter te analyseren is. Veruit de meeste niet-gevaccineerden per vierkante kilometer wonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Utrecht is geen 'hotspot', schrijft het RIVM.

Veelvoorkomende redenen om niet te laten vaccineren zijn vragen over de werking van het vaccin en de bijwerkingen op lange termijn. Daarnaast spelen het vertrouwen in de overheid en de beperkende maatregelen een rol. Anderen wijzen op de eigen gezondheid, omdat ze menen een kleine kans te hebben om ziek te ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .