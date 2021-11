Kabinet hoopt op meer alertheid en dreigt met een ingrijpend pakket

Op hun persconferentie namen demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid hun toehoorders dinsdagavond mee in de worsteling waarin het kabinet is beland nu de ziekenhuisbezetting sneller dan voorzien oploopt. ‘Helaas moeten we toch weer meer van mensen vragen’, aldus Rutte. ‘En dat leidt tot steeds meer discussie in de samenleving. We leven in een land waarin iedereen recht heeft op een vrije mening en keuze. Niemand mag buitengesloten worden. Maar corona is een groot probleem dat we alleen gezamenlijk kunnen oplossen. We moeten alle belangen tegen elkaar afwegen.’

