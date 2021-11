Aantal nieuwe prikken stijgt • Welke maatregelen zijn tot nu toe uitgelekt?

Door de oplopende besmettingscijfers en het stijgend aantal coronapatiënten in het ziekenhuis komt het kabinet met nieuwe maatregelen. In dit liveblog houden we je op de hoogte.

Kort overzicht:

• Mondkapjes in publieke binnenruimten, meer coronapas-plicht en meer thuiswerken: dat lijken de nieuwe maatregelen te worden die het kabinet vanavond om 19.00 uur bekendmaakt tijdens een persconferentie.

• Diverse reformatorische kerken voeren de anderhalve meter afstand weer in nu het aantal coronabesmettingen explosief toeneemt.

• Mensen vanaf 60 jaar krijgen een extra prik tegen corona, als het aan de Gezondheidsraad ligt. Er zijn volgens de raad ‘aanwijzingen’ dat bij oudere gevaccineerden de bescherming van de reeds toegediende prikken afneemt.

[16:36] Aantal nieuwe prikken stijgt

Het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, neemt weer iets toe. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In hoeverre dat komt door het stijgende aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, of door de mogelijke uitbreiding van coronatoegangsbewijzen, laat het instituut in het midden.

Ruim 44.000 mensen kregen vorige week een eerste prik. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd. Daar staat tegenover dat het aantal tweede prikken daalde. Iets meer dan 49.000 mensen kregen een herhaalvaccinatie, het laagste aantal in iets meer dan een maand tijd. In totaal werden vorige week dus ruim 93.000 prikken gezet, tegen ruim 86.000 in de week ervoor en ruim 90.000 nog een week eerder.

[16:11] Risiconiveau van Nederland voor het eerst naar hoogste niveau

Heel Nederland staat nu op het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Dit niveau heet ernstig. Het is de eerste keer dat Nederland op die trede staat sinds het nieuwe, landelijke stelsel drie weken geleden werd ingevoerd. In de afgelopen weken stond het land op de middelste trede, zorgelijk.

Het risiconiveau wordt elke dinsdag vastgesteld. De indeling is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de intensive cares in de voorgaande week. Het nieuwe systeem kent drie risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk en ernstig) en die status geldt in het hele land. Bij de regionale risiconiveaus, die in september zijn afgeschaft, telde ook het aantal positieve tests per 100.000 inwoners mee, maar dat is nu geen factor meer.

[16:00] Vakbond De Unie wil terug naar thuiswerken en 1,5 meter afstand

Nederland moet weer meer gaan thuiswerken en terug naar de 1,5 metersamenleving, oftewel coronamaatregelen die hun effect al bewezen hebben. Dat vindt voorzitter Reiner Castelein van vakbond De Unie. Hij ziet niets in de uitbreiding van de inzet van de CoronaCheck-app waarmee premier Mark Rutte dinsdagavond lijkt te gaan komen in zijn coronapersconferentie.

Naar verluidt kiest het kabinet ervoor om de coronapas op veel meer plekken verplicht te gaan stellen dan nu het geval is. Volgens Castelein is dat geen goed idee. ‘Als het doel is om besmettingen te verminderen dan is het gebruik van een QR-code een onvoldoende effectief middel gebleken.’ De vakbondsman wijst op de snelle verspreiding van het virus in de afgelopen weken.

[15:19] Aantal positieve tests stijgt, maar groei gaat iets minder snel

Het aantal nieuwe coronagevallen is opnieuw snel toegenomen, maar het gaat iets minder snel dan vorige weken. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 53.979 positieve tests. Het aantal bevestigde besmettingen ligt zo’n 39 procent hoger dan vorige week. Toen meldde het instituut 38.733 gevallen. Dat was 50 procent meer dan de week daar weer voor. Nog een week eerder steeg het aantal positieve tests met zo’n 44 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt ook snel.

[15:08] De cijfers: 100 extra coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 100 toegenomen tot 1312. Dat is de grootste toename in één dag sinds 20 april. Toen lagen er echter wel meer dan 2 keer zoveel coronapatiënten in de ziekenhuizen, namelijk 2653.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding worden er nu 240 mensen op de intensive cares behandeld vanwege COVID-19. Dat zijn er 4 meer dan maandag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1072 coronapatiënten, 96 meer dan een dag eerder. In de afgelopen 24 uur werden er 209 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, het hoogste aantal sinds half mei. Op de ic’s werden 22 nieuwe patiënten opgenomen.

[15:07] Weer anderhalve meter afstand in reformatorische kerken

Diverse reformatorische kerken voeren de anderhalve meter afstand weer in nu het aantal coronabesmettingen explosief toeneemt. ‘Je moet je verstand gebruiken’, vindt dominee Thomas Bakker uit Nieuwe-Tonge.

[15:06] Mondkapjes worden verplicht in supermarkten en winkels

Het wordt weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en andere winkels. De winkels vallen onder publiek toegankelijke binnenruimten waar mondmaskers met ingang van vrijdag verplicht zijn, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Op andere plekken wordt een coronatoegangsbewijs verplicht, zoals maandag al naar buiten kwam. De corontoegangspas is nu al verplicht in de horeca, casino’s, bepaalde evenementen en cultuurlocaties. Daar komen doorstroomlocaties als musea en sportscholen bij. Op enig moment is het ook de bedoeling dat pretparken en dierentuinen om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar dat zal nog iets langer op zich laten wachten. Volgens ingewijden is daarvoor om juridische redenen meer tijd nodig.

[15:05] Commentaar: Het is niet opportuun te jammeren over een ‘dreigende tweedeling’

‘Onwenselijk is: dat een QR-code verplicht wordt op plaatsen waarvan niemand mag worden uitgesloten. Zoals het (hoger) onderwijs: de school en universiteit behoren principieel tot een andere categorie dan de pretparken, dierentuinen en sportscholen’, schrijft hoofdredacteur Sjirk Kuijper in het commentaar.

[15:04] De Jonge: nieuwe maatregelen zullen altijd pijn doen

Het is onvermijdelijk dat de maatregelen die het kabinet vanavond aankondigt nieuwe beperkingen met zich meebrengen en dat die pijn doen. ‘Anders werken ze niet’, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge voorafgaand aan het overleg met een aantal ministers waarin definitieve besluiten genomen worden.

Nieuwe maatregelen zijn onvermijdelijk ‘omdat we zien dat de cijfers in de ziekenhuizen oplopen’, aldus de minister. Ingrijpen is volgens het kabinet nodig om de zorg toegankelijk te houden ‘voor iedereen’. De Jonge zegt die maatregelen op een ‘eerlijke en evenwichtige manier’ te willen treffen.

[15:03] Elke keuze van het kabinet is pijnlijk, ‘maar een nieuwe lockdown wordt niet geaccepteerd’

Vorige week sprak redacteur Aliene Boele met socioloog Peter Achterberg. Vergaande maatregelen om een coronauitbraak in te dammen, zoals een lockdown, accepteren mensen alleen als er iets tegenover staat, zegt Achterberg. ‘Solidariteit tonen met kwetsbare ouderen is daarom niet zo moeilijk, zij zijn tenslotte belangrijk geweest voor de opbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemiddelde Nederlander voelt weinig solidariteit met mensen die vanwege godsdienstige redenen het vaccin weigeren, of de overheid en de wetenschap wantrouwen. Zij geven niets terug, het is uit balans.’ Lees via de link hieronder het interview met Peter Achterberg:

[15:01] Gezondheidsraad: extra coronaprik voor 60-plussers

Mensen vanaf 60 jaar krijgen een extra prik tegen corona, als het aan de Gezondheidsraad ligt. Het inenten moet beginnen bij de oudste mensen van deze groep. Er zijn volgens de raad ‘aanwijzingen’ dat bij oudere gevaccineerden de bescherming van de reeds toegediende prikken afneemt.

Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen (verpleeghuizen, woonzorgcentra, en instellingen voor personen met een verstandelijke beperking), komen in de visie van de raad in aanmerking voor zo’n boostervaccin. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe. Er wonen veelal senioren en er bestaan meer kansen op het doorgeven van een besmetting en op een ernstig ziekteverloop. De raad heeft wel vastgesteld dat de al gegeven vaccins ‘in de algemene bevolking nog goed beschermen tegen ernstige ziekte’.

[15:00] Coronapas, mondkapje en thuiswerken

In een poging de oplaaiende besmettingscijfers de kop in te drukken, wil het demissionaire kabinet op meerdere plekken de coronapas verplicht stellen en keert het mondkapje terug in de publieke binnenruimte en bij contactberoepen. Ook gaat er weer een thuiswerkadvies gelden. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet.

[15:00] Welke maatregelen zijn tot nu toe uitgelekt?

Ingewijden meldden maandag dat het kabinet de mondkapjes in publieke binnenruimten en bij contactberoepen vanaf vrijdag terug wil brengen. Verder is het idee dat op meer plaatsen om een coronapas gevraagd zal worden, zoals in de sportschool en op zogenoemde doorstroomlocaties zoals musea. Het thuiswerkadvies wordt waarschijnlijk ook aangescherpt. Mensen moeten zo mogelijk de helft van hun werk vanuit huis gaan doen.

Het kabinet bereidt ook de invoering van de coronapas in het hoger onderwijs voor, mocht dat later nodig blijken. Het is de bedoeling dat de plannen hiervoor zo snel mogelijk klaargemaakt worden om naar de Tweede Kamer te gaan. Die moet eerst akkoord gaan met de uitbreiding van de coronapas naar het mbo, hbo en de universiteiten. De invoering hiervan zal nu nog niet aangekondigd worden, zei demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven dinsdag. ‘We hebben altijd gezegd dat wat er ook gebeurt, onderwijs zoveel mogelijk open moet blijven. En dat is ook de inzet vandaag.’

[15:00] Start liveblog