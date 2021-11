Het was niet voor het eerst dit jaar dat het personeelstekort in uitval van treinen resulteerde. ProRail kampt al langer met te weinig medewerkers op de verkeersleidingspost in Utrecht. ‘De roosterdruk is zo hoog bij onze verkeersleidingsposten dat een enkele afmelding dit tot gevolg kan hebben’, zei woordvoerder Martijn de Graaf in juli tegen het Nederlands Dagblad. Destijds kampte ProRail ook met tekorten waardoor treindiensten uitvielen. ‘Bij onderbezetting moeten we minder treinen laten rijden, zodat we de veiligheid op het spoor kunnen garanderen.’

De Graaf gaf afgelopen zomer aan een tekort te hebben van zestig treinverkeersleiders. Om nieuwe werknemers te werven, investeert ProRail sinds 201..

