PvdA voert de druk op kabinet op: ‘Gezonde fondsen kunnen pensioenen binnenkort al verhogen’

Nu de meeste pensioenfondsen er voor het eerst in jaren zichtbaar beter voorstaan, voert oppositiepartij PvdA de druk op het demissionaire kabinet op: met een wetswijziging moet verhoging van veel pensioenen per 1 januari 2022 mogelijk worden. Anders trekt de partij haar steun aan het pensioenakkoord in.

Vandaag dient PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk het voorstel in dat volgende week aan de orde komt. Hij hoopt een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich te krijgen. Pensioenfondsen kunnen er dan later deze maand rekening mee houden als zij beslissen over het bevriezen, verhogen of verlagen van de pensioenen in 2022.

Van Dijks voorstel komt erop neer dat de nieuwe soepelere regels die gaan gelden in de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel, nu al worden ingevoerd en niet pas als de nieuwe pensioenwet is aangenomen. In het nu nog geldende systeem mogen pensioenfondsen pas beginnen met een kleine verhoging van de pensioenen als zij per beloofde pensioeneuro 1,10 euro in kas hebben – een dekkingsgraad van 110 procent. Van..

