‘Extra maatregelen nodig tegen hooligans’

Den Haag

Depla komt met de voorstellen na afloop van een bijeenkomst van de zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten. Hij vertegenwoordigt in dit overleg de burgemeesters van de speelsteden. Hij benadrukt dat de regiegroep zelf geen besluiten kan nemen, maar vindt het hoog tijd dat er een einde komt aan aanhoudende gewelddadige confrontaties tijdens voetbalwedstrijden.

Het sluiten van vakken moet in zijn ogen niet direct gebeuren als er dingen gebeuren in een vak die niet kunnen, zoals racistische spreekkoren, geweld of het afsteken van vuurwerk. ‘Vanuit openbare-veiligheidsoogpunt is dat niet verstandig. Maar wel twee weken later. Als we nu niet opstaan, normaliseren we gedrag ..

