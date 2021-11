Opnieuw daalt het aantal daklozen in Nederland

Den Haag

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 waren er nog 39.000 daklozen. Vorig jaar zette al een daling in, maar die cijfers waren van voor het begin van de coronacrisis. Het nieuwe onderzoek bekijkt hoeveel mensen op 1 januari 2021 dakloos waren.

Mensen ouder dan 65 en jonger dan 18 zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Volgens het CBS valt vooral op dat het aantal daklozen van tussen de 18 en 27 jaar meer dan de helft lager is ten opzichte van drie jaar geleden. In die groep jonge daklozen heeft 58 procent een niet-westerse achtergrond. Het aandeel van mensen met wortels buiten de westerse wereld onder de daklozen is sinds 2009 ruim verdrievoudigd.

Het Kansfonds, dat zich inzet voor dak- en ..

