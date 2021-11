Kind bewuster maken van belang ontbijt

Rotterdamse schoolkinderen trapten maandag het Nationaal Schoolontbijt 2021 af met een maaltijd in stadion de Kuip, samen met straatvoetballer Soufiane Touzani en presentator Klaas van Kruistum. Tot en met vrijdag is het ‘ontbijtweek’, waarbij gezond eten onder de aandacht wordt gebracht bij kinderen. Zo’n 2500 scholen en een half miljoen kinderen doen mee. Uit de jaarlijkse Ontbijtmonitor blijkt dat jonge kinderen meer bewustwording nodig hebben over gezond ontbijten. <