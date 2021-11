‘Actie!’ zonder actie: premier Rutte ontmoet scepsis op klimaattop in Glasgow

‘Actie, actie, actie!’, was de boodschap van premier Mark Rutte op de klimaattop in Glasgow. Nederland heeft te weinig gedaan. Zijn toespraak bevatte volgens critici echter geen enkel concreet plan.

Glasgow

Nederland heeft ‘te lang gepraat over de plannen en te weinig gedaan’, gaf premier Mark Rutte toe op de klimaattop in Glasgow. In zijn toespraak vertelde hij over de overstromingen van deze zomer in Limburg, België en Duitsland. ‘Een angstaanjagend gezicht.’

Wil de wereld de temperatuurstijging onder de 1,5 graad houden, dan moet er volgens hem ‘actie, actie, actie’ komen. Rutte zegt dat tijdens de formatie van zijn vierde kabinet ‘zeer ambitieuze plannen’ worden besproken op klimaatgebied. Op de vraag of zijn kabinetten niet eerder hun ambities hadden moeten verhogen, antwoordt hij dat het ‘heel belangrijk is dat je dat collectief doet’. Dat betekent: in EU-verband. ‘Ik heb nooit geloofd dat je in je eentje als Nederland extreme a..

