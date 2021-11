Coronapas, mondkapje en thuiswerken: dit worden de nieuwe maatregelen

In een poging de oplaaiende besmettingscijfers de kop in te drukken, wil het demissionaire kabinet op meerdere plekken de coronapas verplicht stellen en keert het mondkapje terug in de publieke binnenruimte en bij contactberoepen. Ook gaat er weer een thuiswerkadvies gelden. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vertrekt van het Binnenhof na een overleg over nieuwe coronamaatregelen.

Amsterdam

Vanaf vrijdag wordt de coronapas verplicht voor toegang tot sportscholen, zwembaden en zogeheten doorstroomlocaties zoals musea en pretparken. Het kabinet onderzoekt ook of de pas kan worden ingezet in het hoger onderwijs en het mbo. Daar is wel een wetswijziging en steun van de Tweede Kamer voor nodig.

De terugkeer van het mondkapje voor de publieke binnenruimte betekent weer een mondmasker op bij de kapper en in openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en bibliotheken. Of het mondkapje ook in de winkel weer verplicht wordt, zal dinsdagavond duidelijk worden als premier Rutte en coronaminister De Jonge op een coronapersconferentie de nieuwe maatregelen bekendmaken. Waarschijnlijk zullen zij dan ook waarschuwen..

