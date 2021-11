Mars moet tegenwicht bieden

Aan de Mars voor het Leven van prolifeorganisatie Schreeuw om Leven op zaterdag 13 november in Den Haag mogen dit jaar vanwege de coronamaatregelen maximaal vijfhonderd deelnemers meedoen. De mogelijkheid om deel te nemen aan de 29e editie van de mars is daarmee behoorlijk beperkt.

Hilversum

Vóór het coronatijdperk mocht de stille tocht voor bescherming van het ongeboren leven en hulp aan ongewenst zwangeren zich verheugen in een groeiend aantal deelnemers. In 2019 trok de tocht tienduizend demonstranten. Arthur Alderliesten, sinds deze maand directeur bij Schreeuw om Leven, bekijkt het van de zonnige kant: ‘Vorig jaar was het maximum aantal deelnemers vijftig, dan is dit toch negenhonderd procent winst.’

Hij wijst erop dat dit jaar opnieuw gekozen is voor ‘een hybride programma’. Zo zal tijdens de tocht een studioprogramma worden uitgezonden via YouTube, Facebook, Family 7 en de Reformatorische Omroep. Het liveprogramma vanuit de studio bestaat uit een serie van vier korte gesprekken met onder andere Alderlies..

