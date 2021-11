Een op de vijf patiënten in het ziekenhuis maakte een fout mee

Veenendaal

Veel gaat goed in Nederlandse ziekenhuizen. 79 procent van de mensen die recent in een ziekenhuis of kliniek zijn geweest, rapporteert dat daarbij niets verkeerd ging. Bij 13 procent ging er wel wat mis. En bij 8 procent van de patiënten was dat bijna het geval. ‘Denk bijvoorbeeld aan mensen die nuchter moeten zijn voor een ingreep, maar toch een ontbijt krijgen aangeboden en dat afwimpelen’, zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie.

Vooral het stellen van een diagnose en het verstrekken van medicijnen zijn foutgevoelig, blijkt uit de antwoorden van 7.893 enquêtedeelnemers. Zij wijten die medische incidenten met name aan onvoldoende communicatie met de patiënt en gebrekkige samenwerking tussen hulpverleners. Ook inschatti..

