Urkers mogen een coronaprik ook bij de huisarts halen

Inwoners van Urk - de gemeente met de laagste vaccinatiegraad van Nederland - kunnen binnenkort een coronavaccin halen bij hun huisarts. Ze hoeven dan niet meer naar een GGD-priklocatie in een andere plaats.

Urk

Alle huisartsen op Urk hebben aangegeven bereid te zijn mensen in hun praktijk te vaccineren tegen corona. Samen met GGD Flevoland treffen ze voorbereidingen om dat mogelijk te maken. De inwoners van Urk hoeven dan niet langer naar een officiële vaccinatielocatie in Emmeloord of een andere stad. Naar verwachting kunnen de eerste prikken door huisartsen op Urk deze week al gezet worden, meldt Omroep Flevoland.

Gehoopt wordt dat deze mogelijkheid drempelverlagend werkt. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is 31 procent van de volwassen Urkers volledig gevaccineerd. De gemeente schrijft op haar website dat het aantal coronabesmettingen hard oploopt en dat er ziekenhuisopnames zijn van inwoners met c..

