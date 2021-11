Nederlandse vrouw voor de rechter in VS wegens financieren Somalische terreurorganisatie

Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt geld te hebben ingezameld voor de Somalische terreurorganisatie al-Shabaab, is vorige week voorgeleid aan een federale rechter in de Amerikaanse staat Virginia. De vrouw werd onlangs door Nederland uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Ravage na de explosie van een autobom in de Somalische hoofdstad Mogadishu in maart van dit jaar, waarbij tien mensen om het leven kwamen. De aanslag werd gepleegd door de terreurgroep al-Shabaab, waarvoor de Nederlandse Farhia H. mogelijk geld zou hebben ingezameld.

Amsterdam

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het gaat om de in Somalië geboren Farhia H. van 38. H. is al langer verdachte in een Amerikaans onderzoek naar een netwerk dat een financieringsprogramma exploiteerde voor al-Shabaab. Haar advocaten wisten uitlevering aan de Verenigde Staten zeven jaar lang te voorkomen.

Volgens haar advocaten missen de VS de jurisdictie om een Nederlandse vrouw die een Somalische terreurorganisatie zou hebben gesteund te vervolgen. Een Amerikaanse rechter oordeelde vorig jaar dat deze claim ongeldig is, omdat sommige vrouwen met wie H. samenwerkt wel uit Amerika komen. Hierna werd H. uitgeleverd aan de VS. H. zou deel uitmaken van een netwerk dat volgens de Amerikaanse..

