CDA-wethouder treedt af om standpunt coronapas

CDA-wethouder Michel Rog van Haarlem legt met onmiddellijke ingang zijn wethouderschap neer vanwege discussies die zijn ontstaan over zijn standpunt over het coronabeleid. De gemeente en Rog melden dat in verklaringen.

Haarlem

Rog steunde onlangs zijn partijgenoot, en inmiddels ex-staatssecretaris, Mona Keijzer. Zij werd weggestuurd uit het kabinet nadat zij openlijk afstand had genomen van het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Zij gaf daarop haar Tweede Kamerzetel op en verliet per direct de landelijke politiek. Rog twitterde daarover: ‘Zonde dat Mona Keijzer de landelijke politiek verlaat. En wát een sterke brief. Respect! Als mede-CDA’er helemaal eens: de #coronapas leidt tot tweedeling in de samenleving, staat op gespannen voet met vrijheidsrechten en is niet proportioneel.’

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Rog: ‘De raadsvergadering over mijn standpunt met betrekking tot het coronabeleid heeft geresulteerd in e..

