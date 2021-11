Rechtsgang wordt gestroomlijnd

Het wetboek was door talloze aanpassingen een breiwerk geworden. Jaren is gewerkt om de ‘ruggengraat van de strafrechtspleging’ te herzien. De tekst is klaar, nu de invoering nog.

Den Haag

De democratische rechtsorde staat aan de vooravond van een historische operatie. Dat is in justitiële kringen de breed gedeelde opvatting over de invoering, de komende jaren, van een geheel gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering.

Wat een strafbaar feit is, en welke straf daaraan is verbonden, staat in het Wetboek van Strafrecht. Maar hoe de rechtsgang verloopt en hoe strafbare feiten worden vervolgd, is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering – de rode boeken waarvan de tekst teruggaat tot 1926. Het is de ruggengraat van de strafrechtspleging.

Sinds 2014 is op het ministerie van Justitie en Veiligheid, met veel hulp van buiten, gewerkt aan een algehele herziening van de tekst. Die is nu klaar. Als de Raad van State en de Tw..

