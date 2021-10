Niet opletten leidt tot onverwacht hogere zorgkosten. Vooral jongeren zijn de klos

Uit de bevindingen komt verder naar voren dat voor veel mensen onduidelijk is wat er precies onder het eigen risico valt en wat de basisverzekering wel of niet dekt.

Amsterdam

Zij hebben niet tijdig in de gaten dat hun zorgverlener geen contract met hun verzekeraar heeft. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar kennis over zorg van prijsvergelijkingswebsite Pricewise en marktonderzoeker Panel Inzicht onder tweeduizend deelnemers. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren (41 procent) de klos in bijbetalen. In ruim 65 procent van alle gevallen gaat het om bedragen die variëren tussen de honderd en vijfhonderd euro die onverwacht bijbetaald moeten worden. Bij een op de vijf van de groep die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ging, waren de extra zorgkosten zelfs vijfhonderd euro of meer.

afspraken

Bij een naturapolis heeft een zorgverzekeraar afspraken met bepaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .