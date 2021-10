Kerkelijken en onkerkelijken vinden klimaat even belangrijk: ‘Soberder leven zit in protestantisme ingebakken’

Er is weinig verschil tussen de opvattingen over het klimaatprobleem tussen kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Gelukkig maar zegt Paul Dekker, hoogleraar in Tilburg en voormalig hoofd van een onderzoeksafdeling van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Amersfoort

Paul Dekker bekeek de uitkomsten van de enquête van het Nederlands Dagblad en zocht op verzoek uit of er verschil is in de houding van kerkelijke en niet-kerkelijke Nederlanders tegenover het milieu. Van christenen kun je volgens Dekker tegenstrijdige verwachtingen hebben over hun zorg voor het milieu. ‘Je kunt verwachten dat zij zich meer dan niet-gelovigen zorgen maken over het milieu, omdat ze geloven dat God alles geschapen heeft en zij zich geroepen voelen om goed voor de schepping te zorgen. Je kunt ook verwachten dat ze zich er juist minder dan gemiddeld zorgen over maken, omdat ze erop vertrouwen dat God uiteindelijk zorg zal dragen voor natuur en milieu of omdat ze minder vertrouwen hebben in het vermogen van ..

