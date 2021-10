Kindermishandeling onder de radar tijdens lockdowns: ‘Mishandeling is minder zichtbaar geweest’

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis ontving in de eerste helft van 2021 minder meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar dat betekent niet dat kindermishandeling is afgenomen, zegt orthopedagoog Sheila van Berkel. ‘Mishandeling is minder zichtbaar geweest.’

'In de meeste gevallen ging het om gezinnen waarbij al eerder sprake was van problemen in de opvoeding of mishandeling.'

Den Haag

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 61.000 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld gedaan bij de 26 regionale Veilig Thuisorganisaties. Dat is 6 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veilig Thuis is verantwoordelijk voor vervolgstappen als iemand een officiële melding doet van een onveilige situatie thuis. In bijna twee derde van de gevallen doet de politie zo’n melding.

De afname in het aantal meldingen kan Veilig Thuis niet verklaren. Woordvoerder van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, Onno Hoorn: ‘Het zou kunnen dat er minder kindermishandeling plaatsvindt. Een andere mogelijkheid is dat er minder vaak dezelfde casus is gemeld. We zullen dat op regio..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .