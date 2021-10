ND-abonnees vinden klimaat en zorg voor de aarde belangrijk, maar de dominee moet niet zeggen hoe

De enquête laat volgens gedragswetenschapper Reint Jan Renes zien dat er in de kerk een voedingsbodem is om het gesprek over klimaat en milieu te voeren.

Amersfoort

Dat blijkt uit een peiling die deze maand gehouden is onder het lezerspanel van het Nederlands Dagblad in het kader van de klimaattop die zondag in Glasgow begint. Ongeveer de helft van de 1837 abonnees in dit panel heeft gereageerd; deze mensen staan voor de gemiddelde ND-abonnee.

Vergeleken met onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijken ND‘ers zorg voor het milieu belangrijker te vinden dan de gemiddelde Nederlander. Vooral zuiniger omgaan met energie, omschakelen van fossiele energie naar groene energie en het heel anders omgaan met afval is belangrijk. Het idee soberder te leven, bijvoorbeeld door minder met het vliegtuig te reizen en minder vlees eten, spreekt een grote meerderheid van de deelnemers aan.

Ka..

