Veel gevaccineerden op corona-afdeling Maastricht: ‘Vaccinatie beschermt niet tegen ziek worden, wél tegen ernstige ziekte’

In het Maastricht UMC+ waren de afgelopen week, in tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen, acht van de tien coronapatiënten op de corona-afdeling gevaccineerd. Dat bericht werd op sociale media door ongevaccineerden gretig gedeeld als ware het een bewijs van de nutteloosheid van vaccinatie. Maar dat is geen correcte weergave van zaken, zegt Paul Savelkoul, moleculair microbioloog bij het UMC Maastricht.

Hoe kan het dat acht van de tien coronapatiënten op de corona-afdeling van het Maastricht UMC+ wél gevaccineerd is?

‘De gemiddelde leeftijd ligt in Limburg hoger dan in de rest van Nederland. Mensen die gevaccineerd zijn wekken in het algemeen afweer op tegen het virus, maar dat geldt niet voor iedereen. Bij mensen die ouder zijn of onderliggend lijden hebben, bijvoorbeeld kanker, worden minder afweerstoffen aangemaakt na vaccinatie. Zij zijn vatbaarder om toch in het ziekenhuis te belanden wanneer ze besmet raken. Daarbij komt dat de groep gevaccineerden veel groter is dan de groep niet-gevaccineerden. Dus dat er daarvan meer worden opgenomen op de corona-afdeling is logisch.’

Hoe zit het dan met de mensen die zow..

