Rentmeesterschap in een nieuw jasje: ‘Als de Maas een rechtspersoonlijkheid kan zijn, kan het de staat aanklagen’

In een van de grootste kantoorgebouwen van Nederland, in de buurt van station Den Haag CS, vertelt Rik Braams over zijn onderzoek. Hij doet dat met ongekend enthousiasme. De eerste jaren op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was hij zoekend naar zijn rol. Hij piekerde over de vraag wat de rol van de overheid is bij grote veranderingen, zoals de klimaattransitie. De gangbare gedachte bij veel ambtenaren is dat de markt leidend is.

Als een ‘speld’ bleef dat steken in zijn hoofd. Natuurlijk was dat een legitiem argument, maar zijn er niet ook andere argumenten tegenover te zetten? Het volgen van een leergang bij Marko Hekkert, hoogleraar dynamiek van innovatiesystemen, op zijn eigen ministerie, zette hem op het spoor van e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .