Klimaatwetenschap kent veel onzekerheid - juist daarom moet ze serieus worden genomen

‘Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan’: zo spot Psalm 49 met dwazen en onverstandigen. Het Huis der Nederlanden heeft meer geschiedenis dan toekomst. Dat is geen doemgedachte maar een verstandig inzicht – met de begrenzing en brede marges van dien.

Voor welke duur wordt in dit lage land een huis gebouwd? Na hooguit dertig jaar moet het worden aangepast aan de smaak en wensen van een nieuwe tijd. De eerste, functionele houdbaarheidsdatum is dan verstreken. Of renovatie dan nog rendabel is, hangt af van de economische houdbaarheid: waar staat de woning; hoe mooi, praktisch en gewild is ze; weegt de marktwaarde op tegen de verbouwingskosten. In de jaren zestig werden veel huizen snel en gammel neergezet; na een paar renovaties zijn die slooprijp. Terwijl degelijke woningen uit de jaren dertig inmiddels zó populair zijn dat de kosten van renovatie, isolatie en gasloze verwarming marginaal zijn ten opzichte van de aanhoudend stijgende verkoopprijzen.

Na de functionele en economische gren..

