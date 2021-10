Belastingdienst overtrad – bijna 20 jaar lang – op ‘ongekende’ wijze privacywetten met fraudeurslijst

AP-voorzitter Aleid Wolfsen spreekt van een illegaal namenbestand dat ‘helemaal uit de hand is gelopen’. Duizenden belastingmedewerkers konden gedurende bijna twintig jaar ongecontroleerd burgers tot fraudeverdachten bestempelen en persoonsgegevens naar derden doorspelen. Wolfsen kwalificeert dit als een ‘ongekende’ overtreding van de privacywetten op alle fronten.

De voorloper van FSV werd in 2001 operationeel. Het doel van deze namenlijst was het verzamelen van fraudesignalen vanuit de hele Belastingdienst in een centraal digitaal databestand, dat voor veel belastingmedewerkers toegankelijk was. In de jaren daarop groeide deze ‘zwarte lijst’ uit tot, aldus Wolfsen, een ‘vergaarba..

