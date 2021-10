38 - Week 43: Dubieuze speculaties over coronamaatregelen tegen niet-gevaccineerden

Volgende week worden er tijdens een persconferentie nieuwe coronarestricties aangekondigd om de stijgende besmettingscijfers een halt toe te roepen. Er wordt volop gespeculeerd over maatregelen die specifiek niet-gevaccineerden zouden raken. Sjirk windt zich op over deze speculaties. Hij noemt ze dubieus. ‘Plannen worden zo een tijdje in de week gelegd, want reken maar dat er nu op lokaal niveau over wordt gepraat.’