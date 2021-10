In Staphorst zijn de coronamaatregelen terug

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wilde maandag extra coronamaatregelen voor specifieke regio’s niet uitsluiten. In Staphorst, waar de besmettingsaantallen hoog zijn, zijn ondernemers en kerken al extra voorzichtig. ‘Gevaccineerd of niet, we moeten deze ziekte met z’n allen oplossen.’

Staphorst

De Gemeenteweg steekt dwars door Staphorst heen, vanaf de A28 naar de provinciegrens met Drenthe. Langs de weg staan karakteristieke boerderijen met blauw en groen geschilderde luiken en, net over het spoor, bakkerij Ubak. ‘Voor uw en onze veiligheid: maximaal acht klanten in de winkel. Houd anderhalve meter afstand, bedankt’, staat op een geplastificeerd blaadje achter het raam.

De besmettingsaantallen van het dorp vallen op. Staphorst is een van de gemeenten die relatief gezien de meeste besmettingen heeft in Nederland. In de afgelopen week testten dagelijks zo’n dertig Staphorsters positief op het coronavirus. Volgens de Rijksoverheid is 56 procent van de volwassen bevolking uit het dorp gevaccineerd. Dat cijfer ligt een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .