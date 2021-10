Nederlandse bevolking groeit weer, vooral door migratie: ‘Aandeel migranten in woningtekort wordt overschat’

Den Haag

Wat betekent deze bevolkingsgroei?

‘Door corona daalde de bevolkingsgroei vorig jaar sterk. Er kwamen minder migranten naar Nederland. Nu het binnen Europa weer gemakkelijker reizen is, trekt de immigratie uit andere Europese landen weer aan. Ook de kennismigranten uit China en India zullen binnenkort vermoedelijk weer naar Nederland komen. Maar wanneer dat gaat gebeuren, hangt af van de ontwikkeling van corona.’

Moeten we blij zijn met deze groei?

‘Vanuit economisch perspectief wel. Migratie is nodig om de beroepsbevolking in Nederland op peil te houden, want die krimpt. We hebben de komende dertig jaar te maken met een enorme vergrijzing onder werkenden. Vorig jaar ontstonden er grote tekorten in sectoren waar veel migranten werke..

