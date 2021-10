Benzineprijs blijft maar stijgen: ‘Voorlopig zullen we moeten leven met een prijs rond de twee euro’

De afgelopen maand steeg de benzineprijs wederom met tien cent naar een adviesprijs van 2,10. Tot hoe ver kan de benzineprijs stijgen? Paul van Selms, directeur van Consumentenadviescentrum United Consumers reageert. ‘Drie euro kunnen we niet uitsluiten, maar voorlopig is een prijs rond de twee euro realistischer.’

Is het mogelijk dat de benzineprijs naar drie euro per liter gaat?

‘Dat is moeilijk in te schatten. Het is reëel te denken dat het nog wel een dubbeltje omhoog gaat de komende tijd. We hoeven niet direct bang te zijn dat het richting de drie euro gaat. Op termijn kan dat wel een keer gebeuren, maar niet in de nabije toekomst. Voorlopig zullen we moeten leren leven met een prijs rond de twee euro.

Je kunt die drie euro niet uitsluiten, want de markt kan rare dingen doen. Dat hebben we recent ook op de gasmarkt gezien. Maar de benzineprijs op de langere termijn is gelukkig wat stabieler. Op onze website staat een grafiek van de benzineprijs van de afgelopen twintig jaar. Daarin zie je dat de prijs balanceert tussen de 1,50 en..

