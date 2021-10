Kamer heroverweegt bijdrage missie Mali: ‘Onverenigbaar met aanwezigheid grote aantallen Russen van Wagner’

De Tweede Kamer wil geen bijdrage leveren aan de VN-missie in Mali als dat land ook in zee gaat met Russische huurlingen. Nederland wil volgende maand een militair transportvliegtuig naar het land sturen met bijna negentig militairen ondersteunend personeel.

Den Haag

De overgangsregering in Bamako zou mogelijk een contract willen sluiten met de Russische organisatie Wagner om duizend huurlingen te leveren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar al verscheidene Europese landen hebben laten weten te vertrekken uit Mali als de Russen komen. Volgens Agnes Mulder (CDA) is een bijdrage van Nederland ‘onverenigbaar’ met de aanwezigheid van grote aantallen Russen van Wagner. Voor Ruben Brekelmans (VVD) is het ‘onacceptabel’. D66’er Sjoerd Sjoerdsma wil strafmaatregelen tegen de Malinese regering als die haar plan met Wagner doorzet.

geruchten

‘We weten nu niet meer dan geruchten’, verklaarde demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken). Er ligt volgens hem nog ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .