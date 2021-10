Nederlanders aten minder vlees in coronaperiode, maar nog altijd meer dan gezond is

Amsterdam

Coronajaar 2020 neemt de grootste hap tot nu toe uit het Nederlandse vleesverbruik. Van 77,8 kilo in 2019, naar 75,9 kilo vorig jaar. Van dit ‘karkasgewicht’ wordt ongeveer de helft ook echt geconsumeerd, het overige bestaat uit botten en vet. In 2005 stond bij het begin van de metingen de teller op 76,7. De gestage, hoewel trage daling werd na 2009 (79,1 kilo) ingezet, met 2018 en 2019 als verrassende jaren met lichte groei.

De Wageningse onderzoekers goten CBS-gegevens over slachtingen, import, export en voorraden in een wiskundig model. Deze methode kent de nodige onzekerheden, omdat zij bijvoorbeeld geen rekening houdt met buitenlandse toeristen die normaal gesproken de Nederlandse horeca bezoeken. Dat kan juist in coronatijd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .