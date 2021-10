Raad van Europa wil gekozen burgemeesters in Nederland

De manier waarop burgemeesters en commissarissen van de Koning in Nederland worden benoemd is niet democratisch genoeg. Zeker nu zij zich steeds actiever mengen in politieke beslissingen, zouden zij via directe verkiezingen gekozen moeten worden.

Amsterdam

Dat stelt de Raad van Europa – de hoogste mensenrechtenorganisatie van het Europese continent – in een rapport dat deze week is verschenen naar aanleiding van onderzoek door een commissie die de lokale besturen in Europa in de gaten houdt. De raad vindt ook dat er meer geld beschikbaar moet worden gesteld voor gemeenten en dat er betere bescherming moet komen voor burgemeesters die worden bedreigd.

De commissie stelt vast dat Nederlandse burgemeesters meer bevoegdheden hebben dan voorheen. Zo nemen zij beslissingen over veiligheid en openbare orde, maar praten zij ook nadrukkelijk mee over de aanpak van de coronacrisis. Daarnaast trekken burgemeesters en commissarissen soms landelijk beleid in twijfel, zoals dat over de opv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .