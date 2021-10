Justitie onderzoekt 23 suïcides met Middel

Volgens de officier van justitie hebben de 33 mensen allemaal het zelfdodingspoeder gekocht bij de 28-jarige S. uit Eindhoven. Bij in elk geval vijftien van hen kan het overlijden ook direct in verband worden gebracht met de inname van Middel X. Alex S. heeft beloofd het middel niet meer te verkopen als hij vrijkomt. Mede daarom vroeg zijn advocaat vrijlating. De rechtbank stond dat toe, onder voorwaarden. Alex S. moet zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen bij de ggz. Daarnaast krijgt hij een contactverbod met medeverdachten. Hij mag mensen ook geen informatie over een zelfdoding geven.

S. is lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. CLW-voorzitter Jos van Wi..

