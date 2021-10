Als gezin geraakt: ‘Toen mama kanker kreeg, verdween mijn onbezorgdheid’

Ruim een kwart van de kinderen die een ouder met kanker hebben, krijgt last van traumatische stressklachten. Stichting Langs de Zijlijn organiseert zaterdag een dag met BN’ers en workshops voor gezinnen die geraakt zijn door kanker. ‘Vroegtijdig aandacht voor deze kinderen is essentieel, maar er is nog altijd geen nationaal beleid.’

Dronten

Amber Lups (18) weet het nog precies. Hoe haar moeder, op 1 april 2015, in tranen binnenkwam. ‘Ik had haar nog nooit zien huilen. Eerst dacht ik aan een ontspoorde 1 aprilgrap. Mijn vader knuffelde haar en ze fluisterde iets tegen hem. Ik durfde niet naar ze toe te gaan. Pas toen ze zich naar me omdraaide, zag ik hoe hard ze had gehuild. ‘Mama heeft kanker’, zei ze.’

Anderhalf jaar na de diagnose, toen haar moeder ‘schoon’ verklaard was, liep Amber mentaal vast. Moeder Ingeborg Lups-Dijkema (47): ‘Op een avond stond ze aan mijn bed. Ze had een brief aan kanker geschreven. Toen kwamen alle emoties eruit.’ Amber voelde zich eenzaam tijdens het ziekteproces van haar moeder. Ze wilde haar ouders haar verdriet besparen, niet opval..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .