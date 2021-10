In de top 25 van gemeenten met relatief de meeste besmettingen staan 17 plaatsen op de Biblebelt

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week pijlsnel gestegen op de Biblebelt. In de top 25 van gemeenten met relatief de meeste besmettingen staat Staphorst op één, gevolgd door Scherpenzeel en Zwartewaterland. Dit blijkt uit de laatste cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag publiceerde.

De Bilt

De toename is terug te zien in alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder ouderen (+78 procent). Het aantal positieve tests steeg afgelopen week met vijftig procent naar 38.733, het hoogste weekcijfer sinds half juli. Het aantal ziekenhuisopnames nam met 34 procent toe en het aantal gemelde sterfgevallen ging met 62 procent omhoog. In totaal liggen er nu 849 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 657 op de verpleegafdelingen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares verblijven momenteel 192 ernstig zieke coronapatiënten. Op de Biblebelt zijn de ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners zo’n vijftig procent hoger dan in de rest van N..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .