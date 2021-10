Aantal positieve tests, opnames en doden stijgt razendsnel, vooral de Biblebelt valt op

Het aantal ziekenhuisopnames nam met 34 procent toe en het aantal gemelde sterfgevallen ging met 62 procent omhoog.

Vooral het aandeel ziekenhuisopnamen in de Biblebelt valt op. In de Biblebelt zijn de ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners zo’n vijftig procent hoger dan in de rest van Nederland. De afgelopen dagen is het aantal ziekenhuisopnames in de Biblebelt hard gestegen, naar meer dan 0.3 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in heel Nederland ligt dat cijfer rond 0.2.

De afgelopen weken viel op dat grote steden ook relatief veel ziekenhuisopnames hadden, dat cijfers is iets gedaald. Ook zijn er in de Biblebelt procentueel meer positieve tests dan in de rest van Nederland.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 38.733 meldingen van positieve tests. Dat is het hoogste weekcijfer sinds half juli. Het aantal ziekenhuisopnames steeg van 437 naar 584, het aantal sterfgevallen van 48 naar 78.

