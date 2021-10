Rutte ergert zich aan lekken aan Catshuis, maar weet niet hoe het komt

Rutte constateert dat plannen van het Catshuisoverleg, dat plaatsvindt voor een coronapersconferentie, ‘helaas met enige regelmaat geheel of gedeeltelijk voortijdig naar buiten zijn gekomen.’ Hoe dat kan, weet Rutte niet. ‘Ik beschik niet over informatie over de motieven of oorzaken van het uitlekken, noch over de wijze waarop dit gebeurt.’ De premier vindt dat het publiek en de Tweede Kamer door het uitlekken niet goed worden geïnformeerd.

Rutte zegt dat hij deelnemers van het Catshuisoverleg regelmatig wijst op het vertrouwelijke karakter. Er is in het Catshuisoverleg tevens verschillende keren over het lekken gesproken. Volgens Rutte was er geen aanleiding om een specifieke deelnemer van het overleg aan te spreken.

